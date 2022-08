Da United - Liverpool alla sfida dei bomber tra Inzaghi e Lucarelli | le cose da vedere nel week end

(Di venerdì 19 agosto 2022) Ci apprestiamo a vivere un altro fine settimana di grande calcio. Tra Serie A, Serie B e Premier League sono tanti i motivi di interesse per restare incollati a tv o smartphone per non perdersi ...

ManchesterLo sprofondo dei rossi, chi perde è già perduto Il derby del Nord - Ovest, così lo chiamano in Inghilterra, è ai minimi termini: dopo due giornate di Premier, il ...Utd 16:00 Brentford - Everton 16:00 Brighton - Leeds16:00 Chelsea - Leicester 16:00- Bournemouth 16:00 Man. City - Crystal Palace 18:30 Arsenal - Fulham CALCIO - LA LIGA 17:30 ... Manchester United-Liverpool: Red Devils a caccia di riscatto contro l'incubo Klopp Il Manchester United ha iniziato malissimo la stagione, è ultimo con zero punti in Premier League. E i tifosi chiedono a Sir Alex Ferguson, che ha 80 anni, di tornare in panchina: “Fergie, abbiamo bis ...Per i Red Devils un colpo da una Coppa di Spagna, tre campionati spagnoli, tre Supercoppe di Spagna, cinque Champions, tre Supercoppe ...