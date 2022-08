Da Ken umano a Barbie | Jessica Alves confessa | “Cerco un uomo italiano con cui avere un figlio”

(Di venerdì 19 agosto 2022) Novanta interventi e oltre un milione di euro. Completata la sua trasformazione da Ken a, Rodrigo, oggi, è una riproduzione umana, fedele, della bambola più famosa al mondo. “Dopo tanti interventi di chirurgia plastica, ho raggiunto il mio obiettivo e quindi somiglio a, proprio come volevo. Penso diun bell’aspetto, mi sento bene e quando mi sveglio e mi guardo allo specchio ringrazio Dio”, aveva dichiarato qualche tempo fa al programma tv This Morning. Oggi, la 39enne vuole coronare l’ennesimo desiderio:un: “Voglio un amore e una famiglia vera”, ha raccontato alla rivista Nuovo, a cui hato anche di essersi sottoposta al trapianto dell’utero. In passato si era proposto ...

occhio_notizie : Da Ken umano a Barbie: ''Cerco un uomo italiano con cui avere un figlio'' #kenumano #barbie #jessicaalves - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Dopo aver completato la trasformazione da Ken a Barbie, sottoponendosi a oltre 90 interventi chirurgici, Jessica Alves sogna d… - telodogratis : Il Ken Umano diventa Barbie: “Sogno un figlio con un uomo italiano” - zazoomblog : “Cerco uomo italiano per fare un figlio” appello del Ken umano: ennesima stangata a Giacomo Urtis - #“Cerco… - fanpage : Dopo aver completato la trasformazione da Ken a Barbie, sottoponendosi a oltre 90 interventi chirurgici, Jessica Al… -

Donna Glamour

Dopo aver completato la sua trasformazione daa Barbie, Jessica Alves, ex Rodrigo Alves, racconta il suo desiderio di ...Jessica Alves: 'Più divento bella, più gli uomini sono interessati a me' Jessica Alves, ex, è nota per l'uso spropositato di chirurgia plastica che l'ha fa assomigliare ad una Barbie, appellativo che in molti le affibbiano e che lei apprezza. Il volto televisivo è a suo agio nella ... Nuovi interventi chirurgici per Jessica Alves, ex Ken Umano Sicuramente ricorderete il Ken Umano, spesso ospite anche nelle trasmissioni di Barbara D’Urso. Rodrigo Alves oggi è diventato Jessica Alves, ...Dopo aver completato la sua trasformazione da Ken umano a Barbie, Jessica Alves racconta il suo desiderio di avere un figlio ...