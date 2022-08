(Di venerdì 19 agosto 2022) (Adnkronos) – “Ledel direttore generale dell’Oms, Tedros Ghebreyesus, sull’accesso equo ai vaccini sono giuste. Ma ora è il momento di passare ai. Serve una scossa anche da parte dell’Om s. Tuti coloro che hanno ruoli di responsabilità non si devono limitare a denunciare il fatto, ma assumere le iniziative per il ruolo che ricoprono. Non possiamo continuare a dire ‘Houston abbiamo un problema’, occorre risolverlo. L’Oms deve tornare ad avere un ruolo di grande prestigio nel mondo e spronare iaddi più nella lotta alsu quei fronti dove si è fatto poco o nulla: la tutela dei luoghi della socialità, la sicurezza dei trasporti e della scuola”. Lo sottolinea all’Adnkronos Salute Francesco, direttore generale dell’Inmi Spallanzani di Roma, che ...

Covid, Vaia: "Oms passi da parole a fatti, sproni paesi a impegnarsi di più" (Adnkronos) – "Le parole del direttore generale dell'Oms, Tedros Ghebreyesus, sull'accesso equo ai vaccini sono giuste. Ma ora è il momento di passare ai fatti. Serve una scossa anche da parte dell'Om ...