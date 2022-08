Covid Toscana: 12 morti (età media 82,3 anni),oggi 19 agosto. 1.048 nuovi contagi (Di venerdì 19 agosto 2022) Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 3 a Firenze, 1 a Massa Carrara, 4 a Pisa, 1 a Livorno, 1 a Arezzo, 2 a Grosseto L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 19 agosto 2022) Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 3 a Firenze, 1 a Massa Carrara, 4 a Pisa, 1 a Livorno, 1 a Arezzo, 2 a Grosseto L'articolo proviene da Firenze Post.

