Covid, Sileri: “Due problemi in autunno, rialzo contagi e incognita influenza” (Di venerdì 19 agosto 2022) (Adnkronos) – “In autunno potremmo avere due problemi da affrontare: il Covid che rialza la testa, possiamo chiamarle normali oscillazioni di una fase epidemica, ma soprattutto arriverà l’influenza stagionale. In Australia hanno avuto un alto aumento dei casi. Ecco dobbiamo lavorare su questi due aspetti”. Così il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri ospite della trasmissione ‘Fino a qui tutto bene’ in onda su Radio Cusano Campus, rispondendo alla domanda su quanto accadrà nei prossimi mesi sul fronte Covid. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 19 agosto 2022) (Adnkronos) – “Inpotremmo avere dueda affrontare: ilche rialza la testa, possiamo chiamarle normali oscillazioni di una fase epidemica, ma soprattutto arriverà l’stagionale. In Australia hanno avuto un alto aumento dei casi. Ecco dobbiamo lavorare su questi due aspetti”. Così il sottosegretario alla Salute Pierpaoloospite della trasmissione ‘Fino a qui tutto bene’ in onda su Radio Cusano Campus, rispondendo alla domanda su quanto accadrà nei prossimi mesi sul fronte. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

telodogratis : Covid, Sileri: “Due problemi in autunno, rialzo contagi e incognita influenza” - ledicoladelsud : Covid, Sileri: “Due problemi in autunno, rialzo contagi e incognita influenza” - lifestyleblogit : Covid, Sileri: 'Due problemi in autunno, rialzo contagi e incognita influenza' - - fisco24_info : Covid, Sileri: 'Due problemi in autunno, rialzo contagi e incognita influenza': (Adnkronos) - 'Dobbiamo lavorare su… - Adnkronos : #Covid, #Sileri: 'Due problemi in autunno, rialzo contagi e incognita influenza'. -