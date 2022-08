Covid oggi Toscana, 1.048 contagi e 12 morti: bollettino 19 agosto (Di venerdì 19 agosto 2022) (Adnkronos) – Sono 1.048 i nuovi contagi da Covid in Toscana secondo il bollettino di oggi, 19 agosto. Si registrano inoltre altri 12 morti. Nella regione sono 1.365.141 i casi di positività al Coronavirus, 219 i nuovi casi confermati con tampone molecolare e 829 da test rapido antigenico. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 1.270.715 (93,1% dei casi totali). oggi sono stati eseguiti 1.019 tamponi molecolari e 6.643 tamponi antigenici rapidi, di questi il 13,7% è risultato positivo. Sono invece 1.581 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 66,3% è risultato positivo. Gli ... Leggi su italiasera (Di venerdì 19 agosto 2022) (Adnkronos) – Sono 1.048 i nuovidainsecondo ildi, 19. Si registrano inoltre altri 12. Nella regione sono 1.365.141 i casi di positività al Coronavirus, 219 i nuovi casi confermati con tampone molecolare e 829 da test rapido antigenico. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 1.270.715 (93,1% dei casi totali).sono stati eseguiti 1.019 tamponi molecolari e 6.643 tamponi antigenici rapidi, di questi il 13,7% è risultato positivo. Sono invece 1.581 i soggetti testati(con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 66,3% è risultato positivo. Gli ...

pdnetwork : “Gli errori di valutazione di #Salvini sono tantissimi. Non solo sul #COVID. Pensate ai rapporti che ha avuto con… - ladyonorato : OGGI, dopo più di 2 anni, ci dice che ha sempre curato il Covid con l’aspirina. Quando sostenevo in tv, dal 2021, c… - SkyTG24 : #Covid19, le news. Svolta in Usa: vaccini e cure non saranno più gratis. DIRETTA - Nanoalto : RT @umanesimo: Oggi in ???? 147 morti per Covid. Ma nessun politico affronta l'argomento in campagna elettorale. Se non per dire che non biso… - Criss96040647 : @ladyonorato Una volta che entri in ospedale con le tue gambe , ne esci in una cassa ( se te la puoi permettere). M… -