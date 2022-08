Covid oggi Lombardia, 2.762 contagi e 22 morti: bollettino 19 agosto (Di venerdì 19 agosto 2022) (Adnkronos) – Sono 2.762 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 19 agosto 2022 in Lombardia, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 22 morti per un totale di 42.036 da inizio pandemia. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 19.720 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 14%. I ricoveri in terapia intensiva sono 21, uno in più da ieri, quelli non in terapia intensiva sono 845, in decisa diminuzione, 39 in meno rispetto a ieri. A livello provinciale, i nuovi casi registrati a Milano sono 690, di cui 225 a Milano città; 278 sono a Bergamo, 423 a Brescia, 152 a Como. Cremona registra 136 nuovi casi, Lecco 64, Lodi 66, Mantova, 221, Monza e Brianza 206, Pavia 150, Sondrio 63 e Varese 233. ... Leggi su italiasera (Di venerdì 19 agosto 2022) (Adnkronos) – Sono 2.762 i nuovida Coronavirus, 192022 in, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Da ieri ci sono stati 22per un totale di 42.036 da inizio pandemia. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 19.720 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 14%. I ricoveri in terapia intensiva sono 21, uno in più da ieri, quelli non in terapia intensiva sono 845, in decisa diminuzione, 39 in meno rispetto a ieri. A livello provinciale, i nuovi casi registrati a Milano sono 690, di cui 225 a Milano città; 278 sono a Bergamo, 423 a Brescia, 152 a Como. Cremona registra 136 nuovi casi, Lecco 64, Lodi 66, Mantova, 221, Monza e Brianza 206, Pavia 150, Sondrio 63 e Varese 233. ...

