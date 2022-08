Covid, l’Iss: “In calo incidenza e Rt. Scende anche il tasso di occupazione in terapia intensiva” (Di venerdì 19 agosto 2022) Indici in calo e una sola Regione a rischio moderato. L’epidemia di Covid, dopo l’ondata di Omicron 5, sembra aver allentato la morsa sull’Italia. Secondo il report dell’Iss scendono ancora l’incidenza dei casi e l’indice di trasmissibilità Rt: l’incidenza settimanale a livello nazionale è infatti pari a 260 ogni 100.000 abitanti (12/18 agosto) contro 365 ogni 100.000 abitanti della settimana scorsa (05/11 agosto). Nel periodo 27 luglio – 9 agosto 2022, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato invece pari a 0,77 (range 0,74-0,80), in diminuzione rispetto alla settimana precedente, quando era pari a 0,81. In diminuzione anche il asso di occupazione in terapia intensiva che si è attestato al 2,7% (rilevazione giornaliera ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 agosto 2022) Indici ine una sola Regione a rischio moderato. L’epidemia di, dopo l’ondata di Omicron 5, sembra aver allentato la morsa sull’Italia. Secondo il report delscendono ancora l’dei casi e l’indice di trasmissibilità Rt: l’settimanale a livello nazionale è infatti pari a 260 ogni 100.000 abitanti (12/18 agosto) contro 365 ogni 100.000 abitanti della settimana scorsa (05/11 agosto). Nel periodo 27 luglio – 9 agosto 2022, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato invece pari a 0,77 (range 0,74-0,80), in diminuzione rispetto alla settimana precedente, quando era pari a 0,81. In diminuzioneil asso diinche si è attestato al 2,7% (rilevazione giornaliera ...

