Covid | le news Svolta in Usa | vaccini e cure non saranno più gratis DIRETTA

(Di venerdì 19 agosto 2022) I nuovi contagi sono 27.296 con un tasso di positività al 16,3% (effettuati 167.185 tamponi). I decessi sono 147. Scendono i ricoverati nei reparti oridnari (-314), sono 31 i nuovi ingressi nelle terapie intensive. Oms: "Inaccettabili 15mila morti in 7 giorni, così non si convive col virus" CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVEBLOG

HuffPostItalia : Andrea Crisanti: 'Con Salvini al governo avremmo avuto 300 mila vittime di Covid' - AlbertoBagnai : C’era un parlamentare che ne aveva già parlato, non smentito da alcuno. Sicuramente era uno di quei partiti coraggi… - LaStampa : Covid, tra un mese i vaccini adattati alle ultime varianti. E’ pronta la campagna d’autunno contro la nuova ondata - greenpassnews : Il vaccino fa cilecca pure col vaiolo: «Non basta a impedire il contagio» - - ItaliaOggi : Società di comodo col Covid -

... così non si convive col virus' CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVEBLOG Casa Bianca, Biden negativo al test del07.57 Joe Biden è risultato negativo al test rapido deleffettuato oggi. ...... quando è stato il momento di schierarsi contro la Russia ("La Ue dovrebbe chiudere le porte ai suoi turisti") e quando è stato necessario gestire la pandemia di. Allenata a pronunciare parole ...Il presidente russo Vladimir Putin e il suo entourage si stanno preparando ad affrontare i possibili problemi legati a un "forte peggioramento ...Alla comparsa dei primi sintomi del Covid-19 bisognerebbe mettersi in isolamento per almeno cinque giorni: tanto dura in media l'infezione, anche se 2 pazienti su 3 continuano a essere contagiosi al q ...