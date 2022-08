Covid Italia, Iss: ancora giù incidenza e Rt (Di venerdì 19 agosto 2022) (Adnkronos) – Continua a diminuire l’incidenza dei casi Covid in Italia. “Scende l’incidenza settimanale a livello nazionale: 260 ogni 100mila abitanti (12-18 agosto) contro 365 ogni 100mila abitanti (5-11 agosto)”. Lo evidenzia il report Covid-19 con i dati principali del monitoraggio della Cabina di Regia Istituto superiore di sanità (Iss)-ministero della Salute. Anche l’indice di trasmissibilità (Rt) scende ancora. “Nel periodo 27 luglio – 9 agosto, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,77 (range 0,74-0,80), in diminuzione rispetto alla settimana precedente”. “L’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero è anch’esso sotto la soglia epidemica: Rt=0.77 al 9 agosto contro Rt=0.76 al 2 agosto”, evidenzia il report. “Una regione è ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 19 agosto 2022) (Adnkronos) – Continua a diminuire l’dei casiin. “Scende l’settimanale a livello nazionale: 260 ogni 100mila abitanti (12-18 agosto) contro 365 ogni 100mila abitanti (5-11 agosto)”. Lo evidenzia il report-19 con i dati principali del monitoraggio della Cabina di Regia Istituto superiore di sanità (Iss)-ministero della Salute. Anche l’indice di trasmissibilità (Rt) scende. “Nel periodo 27 luglio – 9 agosto, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,77 (range 0,74-0,80), in diminuzione rispetto alla settimana precedente”. “L’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero è anch’esso sotto la soglia epidemica: Rt=0.77 al 9 agosto contro Rt=0.76 al 2 agosto”, evidenzia il report. “Una regione è ...

