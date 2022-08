Covid, il bollettino della Regione Campania: altri 2.193 positivi ma calano ricoveri (Di venerdì 19 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 2.193 i nuovi positivi al Covid in Campania a fronte dei 12.015 test effettuati nelle ultime 24 ore. Resta invariato il numeri dei posti di terapia intensiva occupati: sono 15. I posti di degenza ordinaria occupati sono 401 a fronte dei 417 di ieri (meno 16). I deceduti con il Covid nelle ultime 48 ore sono 2 (quattro quelli riportati nel bollettino di ieri) ai quali vanno aggiunti altri 5 decessi avvenuti in precedenza ma registrati ieri. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 19 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 2.193 i nuovialina fronte dei 12.015 test effettuati nelle ultime 24 ore. Resta invariato il numeri dei posti di terapia intensiva occupati: sono 15. I posti di degenza ordinaria occupati sono 401 a fronte dei 417 di ieri (meno 16). I deceduti con ilnelle ultime 48 ore sono 2 (quattro quelli riportati neldi ieri) ai quali vanno aggiunti5 decessi avvenuti in precedenza ma registrati ieri. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

SkyTG24 : #Covid19, le news. Svolta in Usa: vaccini e cure non saranno più gratis. DIRETTA - larampait : #Covid, #bollettino #ASLCaserta (#19agosto 2022): i dati comune per comune - miss_bambu : RT @ilCoperchio: Italia. Covid. 17 agosto. Bollettino quotidiano. Ministero della Salute-Istituto Superiore di Sanità. Oggi 128 morti. L'a… - ilviboneseweb : Covid Calabria 1599 casi e 6 morti. Dati stabili anche nel Vibonese - VesuvioLive : Covid Campania, il bollettino del 19 agosto 2022: +2.193 nuovi positivi -