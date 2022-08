Covid, Facebook e Instagram rimuovono account dell’organizzazione no vax di Robert Kennedy: accusato di disinformazione (Di venerdì 19 agosto 2022) Rimossi gli account social dell’organizzazione non governativa Children’s Health Defense con l’accusa di disinformazione sanitaria. L’ong destinataria del provvedimento è uno dei gruppi no-vax più influenti degli Stati Uniti che conta centinaia di seguaci sui social network. Per questo, Facebook e Instagram non ci stanno e, dopo aver espulso Robert Kennedy Jr., il capo di Children’s Health Defense, hanno bannato l’organizzazione. Continua quindi la “crociata” contro il nipote dell’ex presidente Usa, che è stato eliminato da Instagram nel 2021 anche se la sua pagina su Facebook resta attiva. Le posizioni no-vax in materia di Covid di Kennedy sono risapute e proprio queste sue convinzioni lo hanno spinto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 agosto 2022) Rimossi glisocialnon governativa Children’s Health Defense con l’accusa disanitaria. L’ong destinataria del provvedimento è uno dei gruppi no-vax più influenti degli Stati Uniti che conta centinaia di seguaci sui social network. Per questo,non ci stanno e, dopo aver espulsoJr., il capo di Children’s Health Defense, hanno bannato l’organizzazione. Continua quindi la “crociata” contro il nipote dell’ex presidente Usa, che è stato eliminato danel 2021 anche se la sua pagina suresta attiva. Le posizioni no-vax in materia didisono risapute e proprio queste sue convinzioni lo hanno spinto ...

