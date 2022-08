Covid, Burioni: “Ieri altri 147 morti. Amici farmacisti mi raccontano di rarissime prescrizioni di Paxlovid. Perché?” (Di venerdì 19 agosto 2022) I contagi e i ricoveri sono in calo, ma il numero di morti – come accaduto anche nelle ondate precedenti – sembra non voler calare. Come gli scienziati hanno più volte evidenziato quella curva scenderà molto più lentamente e i decessi riguardano in maggioranza persone anziane e con più patologie e fragili. Ma comunque i 147 morti Ieri (in aumento rispetto al numero di giovedì) hanno impressionato Roberto Burioni che in un tweet scrive: “Ieri altri 147 morti per Covid. Amici farmacisti mi raccontano di abbondanti prescrizioni di azitromicina (un antibiotico inutile per la cura di Covid e dannoso in generale) e rarissime prescrizioni di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 agosto 2022) I contagi e i ricoveri sono in calo, ma il numero di– come accaduto anche nelle ondate precedenti – sembra non voler calare. Come gli scienziati hanno più volte evidenziato quella curva scenderà molto più lentamente e i decessi riguardano in maggioranza persone anziane e con più patologie e fragili. Ma comunque i 147(in aumento rispetto al numero di giovedì) hanno impressionato Robertoche in un tweet scrive: “147permidi abbondantidi azitromicina (un antibiotico inutile per la cura die dannoso in generale) edi ...

LaVeritaWeb : Matteo Bassetti, Pier Luigi Lopalco e Walter Ricciardi si sono già schierati. Roberto Burioni pare ci stia pensando… - ParliamoDiNews : Covid, Burioni: `Ieri altri 147 morti per Covid. Amici farmacisti mi raccontano di rarissime prescrizioni di Paxlov… - ardizoglu : @mattucel @alessiaing1 @MetalHe69092042 Burioni, per dirne uno. - ravanin58 : RT @AlbertoCiolfi: @elevisconti Nel 2018 non c’ era alcuna emergenza sanitaria simile alla pandemia da COVID. Che poi il comportamento di B… - diStasioStefano : @VittorioFerram1 Matteo Bassetti le sta provando tutte per non essere condannato, sotto processo già ci sta -