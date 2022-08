Covid bollettino 19 agosto | 24 691 nuovi casi e 124 vittime

(Di venerdì 19 agosto 2022) Sono 24.691 idi positività al-19 (ieri 27.296) e 124 i decessi (ieri 147) registrati in Italia nelle ultime 24 ore, per un totale di 174.571da inizio pandemia. È quanto emerge dalodierno del ministero della Salute. Compresi quelli molecolari e gli antigenici, i tamponi totali processati sono stati 158.905 (ieri 167.185) con un tasso di positività, ieri pari al 16,3%, che oggi scende al 15,5%. Sul fronte del sistema sanitario, si registra una diminuzione delle terapie intensive (-8, per un totale di 260) e dei ricoveri ordinari (-243, per un totale di 6.782).

Sono stati resi pubblici i dati contenuti neldella Regione Lombardia per la giornata di oggi, venerdì 19 agosto 2022. In linea con l'andamento nazionale, dopo il leggero aumento del tasso di positività registrato nei giorni ... ITALIA – Nelle ultime 24 ore sono 24.691 i nuovi casi Covid in Italia, contro i 27.296 di ieri ma soprattutto i 26.693 di venerdì scorso. I tamponi processati sono 158.905 contro i 167.185 di ieri, co ... Lo rileva il bollettino Covid diramato dalla Regione Lombardia. In particolare, tra i dati di oggi si evince che i 19.720 tamponi effettuati portano il totale da inizio pandemia a 40.555.278;