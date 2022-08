Così la Russia cerca di inquinare il dibattito pubblico in Italia Relazione Copasir

Leggi su formiche

(Di venerdì 19 agosto 2022) “Il montaggio e la diffusione di fake news, le campagne social e l’utilizzo dei troll si affermano purtroppo quali strumenti sofisticati e pervasivi di influenza da parte della, ma anche da parte di altri attori statuali”, come la Cina, “rischiando die distorcere ilno e quello dei Paesi occidentali e di veicolare notizie false e non verificate, del tutto non aderenti ai fatti e agli eventi”. In questo scenario, insi ravvisa “una sostanziale debolezza degli interventi per il contrasto alla disinformazione e alle diverse forme di ingerenza. Un chiaro deficit e ritardo del nostro Paese rispetto ad impegni, strumenti, strategie e misure che da diverso tempo sono già operativi tanto nel contesto internazionale”. È quanto contenuto nella ...