Così Donald Trump ha stroncato le dinastie della politica Usa (Di venerdì 19 agosto 2022) Già nelle prime battute delle primarie nel 2016 una delle missioni chiave di Donald Trump era chiara: scardinare il sistema del potere politico dei partiti americani. Dalle elezioni fino agli ultimi giorni del suo mandato il tycoon ha costruito la sua immagine politica e la sua eredità sulla lotta alle élite di potere che per InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 19 agosto 2022) Già nelle prime battute delle primarie nel 2016 una delle missioni chiave diera chiara: scardinare il sistema del potere politico dei partiti americani. Dalle elezioni fino agli ultimi giorni del suo mandato il tycoon ha costruito la sua immaginee la sua eredità sulla lotta alle élite di potere che per InsideOver.

1973Dario09 : @fdragoni Secondo me, finita la guerra, torneranno le insegne del Mc Donald's. Cedere le proprie attività così di b… - TirannoA : @lookati_inside @FrancoFracassi1 @condorg76 Se compro un negozio dove prima c'era McDonald's e lo chiamo 'Mr Donald… - Oldlanza : @nicvaccani Bisogna rendersi conto che l'America incazzata adora The Donald. È così. Stop. - WorksInItalian : Vorrei che la vedesse così anche Donald Trump per il resto della sua vita. Delinquente mistificatore. - TessaTrisRose : Le mie zie sono fantastiche, non solo mi pensano quando vedono roba che può piacermi ma mi regalano pure i pupazzet… -