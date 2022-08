Cos’è successo a Marcell Jacobs? L’entità dell’infortunio agli Europei: “Sovraccarico al polpaccio sinistro” (Di venerdì 19 agosto 2022) Marcell Jacobs non ha corso le batterie della 4×100 agli Europei. Il Campione Olimpico dei 100 metri, che tre giorni fa aveva conquistato la medaglia d’oro nella rassegna continentale, ha alzato bandiera bianca durante il riscaldamento. Il velocista lombardo ha avvertito un Sovraccarico funzionale al polpaccio sinistro nel corso della trionfale finale dei 100 metri, come si evince da un comunicato. L’andamento delle fasi preliminari del riscaldamento ha evidenziato il riacutizzarsi del fastidio avvertito nei giorni precedenti e ha imposto di escludere definitivamente l’utilizzo dell’atleta nel primo turno della staffetta. La Fidal puntualizza: “A seguito di un confronto avvenuto nel pomeriggio di oggi con la Direzione tecnica, su richiesta del ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 agosto 2022)non ha corso le batterie della 4×100. Il Campione Olimpico dei 100 metri, che tre giorni fa aveva conquistato la meda d’oro nella rassegna continentale, ha alzato bandiera bianca durante il riscaldamento. Il velocista lombardo ha avvertito unfunzionale alnel corso della trionfale finale dei 100 metri, come si evince da un comunicato. L’andamento delle fasi preliminari del riscaldamento ha evidenziato il riacutizzarsi del fastidio avvertito nei giorni precedenti e ha imposto di escludere definitivamente l’utilizzo dell’atleta nel primo turno della staffetta. La Fidal puntualizza: “A seguito di un confronto avvenuto nel pomeriggio di oggi con la Direzione tecnica, su richiesta del ...

