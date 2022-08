Cosa sta succedendo intorno alla centrale nucleare di Zaporizhzhia (Di venerdì 19 agosto 2022) La tensione è ai massimi livelli attorno alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, nell’Ucraina meridionale. Dal 3 marzo, quando i combattimenti tra esercito russo e ucraino intorno all’impianto più grande d’Europa provocarono un incendio in una delle strutture esterne, la situazione si era via via normalizzata dopo che Russia prese il controllo della città di Energodar InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 19 agosto 2022) La tensione è ai massimi livelli attornodi, nell’Ucraina meridionale. Dal 3 marzo, quando i combattimenti tra esercito russo e ucrainoall’impianto più grande d’Europa provocarono un incendio in una delle strutture esterne, la situazione si era via via normalizzata dopo che Russia prese il controllo della città di Energodar InsideOver.

