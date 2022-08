Corriere dello Sport – “Raspadori? Normale che le big prendano i giovani bravi”

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 19 agosto 2022) 2022-08-19 18:00:23 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta il: SASSUOLO – “I risultati con Modena e Juventus nascono da prestazioni e avversarie differenti. Ci dicono che bisogna migliorare, a partire dalla gara con il Lecce, che arriverà con grandi motivazioni. Sono una squadra ben allenata, molto organizzata, fanno una fase di attesa molto pericolosa perché molto aggressiva. Come tutte le neopromosse, verrà con entusiasmo”. Lo ha dichiarato il tecnico del Sassuolo, Alessio Dionisi, in vista del match con il Lecce. “Rispetto alla gara di Torino cambierò qualcosa nella formazione, Pinamonti dovrebbe partire titolare, con la Juve veniva da pochi allenamento ma domani sarà differente.? Al momento l’addio non è ufficiale, parliamo di condizionale ma comunque era nell’aria. Se hai giocatori ...