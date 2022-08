Coronavirus Covid - 19: Protezione civile, prorogato il termine per accedere al fondo "Sempre con Voi" promosso dalla Famiglia Della Valle (Di venerdì 19 agosto 2022) Attraverso una ordinanza firmata dal capo Dipartimento Della Protezione civile, in via di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, è stato prorogato al 30 settembre 2022 il termine per presentare la domanda di accesso al fondo "Sempre con Voi" destinato al sostegno economico in favore dei familiari degli ... Leggi su agensir (Di venerdì 19 agosto 2022) Attraverso una ordinanza firmata dal capo Dipartimento, in via di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, è statoal 30 settembre 2022 ilper presentare la domanda di accesso alcon Voi" destinato al sostegno economico in favore dei familiari degli ...

