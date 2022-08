Coronavirus, 24.691 nuovi casi e 124 morti. In calo ricoverati e terapie intensive (Di venerdì 19 agosto 2022) Nelle ultime 24 ore sono stati diagnosticati 24.691 nuovi casi di Sars-Cov-2 in Italia tra i 158.905 tamponi processati. Il tasso di positività è quindi pari al 15,5%. I morti riportati nel bollettino quotidiano sono 124. In calo i ricoverati in area medica (-243) e nelle terapie intensive (-8) dove si segnalano 26 ingressi. Da lunedì a oggi le diagnosi registrate sono state 107.090, circa 34mila in meno delle 141.889 della settimana precedente: la curva epidemiologica tende quindi a piegarsi ulteriormente, pur tenendo conto del giorno di Ferragosto che influisce sul dato complessivo dei test effettuati. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 agosto 2022) Nelle ultime 24 ore sono stati diagnosticati 24.691di Sars-Cov-2 in Italia tra i 158.905 tamponi processati. Il tasso di positività è quindi pari al 15,5%. Iriportati nel bollettino quotidiano sono 124. Inin area medica (-243) e nelle(-8) dove si segnalano 26 ingressi. Da lunedì a oggi le diagnosi registrate sono state 107.090, circa 34mila in meno delle 141.889 della settimana precedente: la curva epidemiologica tende quindi a piegarsi ulteriormente, pur tenendo conto del giorno di Ferragosto che influisce sul dato complessivo dei test effettuati. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

