Coronavirus, 124 morti e 24.691 nuovi casi. Il tasso di positività al 15,5% (-0,8%) (Di venerdì 19 agosto 2022) Il bollettino del 19 agosto 2022 Sono 24.691 i contagi da Coronavirus segnalati nelle ultime 24 ore dal bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute. L’incremento odierno porta a 799.423 le persone attualmente positive nel Paese, mentre sono 21.606.606 i casi totali dall’inizio della pandemia. Dall’aggiornamento di ieri sono stati registrati 124 decessi legati al virus (ieri erano stati 147). La situazione negli ospedali Ad oggi, sono 260 le persone ricoverate in terapia intensiva. Di queste 26 hanno fatto il loro ingresso in ospedale nelle ultime 24 ore. Nei reparti ordinari si trovano attualmente 6.782 positivi, mentre sono 792.381 gli individui in isolamento domiciliare. Il totale dei dimessi e dei guariti, invece, si attesta a 20.632.612. Tamponi e tasso di positività I dati sul ... Leggi su open.online (Di venerdì 19 agosto 2022) Il bollettino del 19 agosto 2022 Sono 24.691 i contagi dasegnalati nelle ultime 24 ore dal bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute. L’incremento odierno porta a 799.423 le persone attualmente positive nel Paese, mentre sono 21.606.606 itotali dall’inizio della pandemia. Dall’aggiornamento di ieri sono stati registrati 124 decessi legati al virus (ieri erano stati 147). La situazione negli ospedali Ad oggi, sono 260 le persone ricoverate in terapia intensiva. Di queste 26 hanno fatto il loro ingresso in ospedale nelle ultime 24 ore. Nei reparti ordinari si trovano attualmente 6.782 positivi, mentre sono 792.381 gli individui in isolamento domiciliare. Il totale dei dimessi e dei guariti, invece, si attesta a 20.632.612. Tamponi ediI dati sul ...

Telesardegna : Coronavirus Italia, 24.691 nuovi casi e 124 decessi nelle ultime 24 ore - SignorCEO : RT @sole24ore: ?? #Coronavirus, in #Italia 24.691 nuovi casi e 124 morti. Il bollettino del ministero della Salute di venerdì #19agosto sull… - infoitinterno : Coronavirus, in Italia 24.691 nuovi casi e 124 morti - infoitinterno : Bollettino Covid, oggi in Italia 24.691 contagi e 124 morti per Coronavirus - infoitinterno : Coronavirus, oggi in Italia 24mila 691 casi e 124 morti -