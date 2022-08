Copasir | Chiaro deficit e ritardo dell' Italia nel contrasto a disinformazione e ingerenze Pericoli da Russia e Cina

(Di venerdì 19 agosto 2022) Relazione del Comitato per la sicurezzaa Repubblica al Parlamento. Il presidente Urso chiede interventi normativi e l'impegno all'estero del personale Aise

Undeficit e ritardo del nostro Paese rispetto ad impegni, strumenti, strategie e misure che da diverso tempo sono gia' operativi tanto nel contesto internazionale quanto in quello dell'Unione ...Undeficit e ritardo del nostro Paese rispetto ad impegni, strumenti, strategie e misure che ... E' uno dei punti sottolineato dalnella relazione al Parlamento, come riferisce il ...Il Comitato parlamentare per la Sicurezza della Repubblica (Copasir) ha approvato alla unanimità la Relazione al Parlamento con alcune indicazioni ...Nel documento annuale diffuso dal Comitato grande attenzione ai tentativi di disinformazione e ingerenza da parte di Mosca ...