Continua la corsa del gas che supera i 246 euro al megawattora. Tensioni nel governo tedesco: "Apriamo il Nord Stream 2" (Di venerdì 19 agosto 2022) Continua a salire il prezzo del gas che ad Amsterdam, mercato di riferimento per l'Europa, è arrivato ad essere scambiato a 246 euro per megawattora. Un prezzo che aggiorna il record raggiunto ieri in chiusura di contrattazioni e che è 11 volte superiore ai valori che solitamente caratterizzano questo periodo dell'anno. I costi crescenti dell'energia stanno mettendo in seria difficoltà le industrie europee, in particolare in Germania, paese fortemente dipendente dal gas russo. Operatori come Uniper che acquistavano gas dalla Russia ma ora si vedono costretti a reperirlo sul mercati a prezzi altissimi sono sull'orlo della bancarotta e mantenuti in piedi dal sostegno pubblico. La scorsa settimana il governo tedesco ha approvato una misura che consentirà ...

