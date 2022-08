Conferenza stampa Dionisi: «Raspadori? Al Sassuolo non tratteniamo i giocatori» (Di venerdì 19 agosto 2022) Il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Lecce Raspadori – «Non penso sia stato ufficializzato, parliamo di una cosa che era nell’aria. Si hanno giovani e bravi, è normale che le squadre più importanti possano cercarli perché hanno forza e appeal. Possiamo guardare avanti, sostituendoli nel modo migliore. Chi è arrivato è più pronto, alcuni meno, ma hanno tutti le carte in regola per sostituire chi è uscito, anche se con qualità diverse. L’addio di Raspadori sarà pesante, come quella di Scamacca e l’infortunio di Traore. Tutte le squadre vanno avanti, qui non si trattengono i giocatori, li lasciamo andare se hanno opportunità migliori, ma il nostro obiettivo è far parlare di chi è ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 19 agosto 2022) Il tecnico delAlessioha parlato inalla vigilia della gara contro il Lecce– «Non penso sia stato ufficializzato, parliamo di una cosa che era nell’aria. Si hanno giovani e bravi, è normale che le squadre più importanti possano cercarli perché hanno forza e appeal. Possiamo guardare avanti, sostituendoli nel modo migliore. Chi è arrivato è più pronto, alcuni meno, ma hanno tutti le carte in regola per sostituire chi è uscito, anche se con qualità diverse. L’addio disarà pesante, come quella di Scamacca e l’infortunio di Traore. Tutte le squadre vanno avanti, qui non si trattengono i, li lasciamo andare se hanno opportunità migliori, ma il nostro obiettivo è far parlare di chi è ...

