Concorso Comune Roma, 1500 Vigili urbani: bandi in arrivo (Di venerdì 19 agosto 2022) Nuove assunzioni in arrivo nella capitale: è prevista per il mese di settembre la pubblicazione del bando del Concorso Comune Roma per l’assunzione di 500 Vigili urbani, i primi dei 1500 che dovranno essere reclutati entro i prossimi tre anni. L’Amministrazione Capitolina necessita, infatti, di un incremento dell’organico della Polizia municipale per la gestione dei centri urbani e periferici della capitale. Per questo motivo il presidente dell’Ospol (Organizzazione Sindacale delle Polizie Locali) Massimo Lulli ha sottolineato l’urgenza di potenziare l’organico del Comando della Polizia municipale: L’organico attuale è di 5.900 unità ma dovrebbe essere di 8.450, siamo sotto di 2.500. Auspichiamo che la nuova amministrazione colmi presto questo vuoto. A ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 19 agosto 2022) Nuove assunzioni innella capitale: è prevista per il mese di settembre la pubblicazione del bando delper l’assunzione di 500, i primi deiche dovranno essere reclutati entro i prossimi tre anni. L’Amministrazione Capitolina necessita, infatti, di un incremento dell’organico della Polizia municipale per la gestione dei centrie periferici della capitale. Per questo motivo il presidente dell’Ospol (Organizzazione Sindacale delle Polizie Locali) Massimo Lulli ha sottolineato l’urgenza di potenziare l’organico del Comando della Polizia municipale: L’organico attuale è di 5.900 unità ma dovrebbe essere di 8.450, siamo sotto di 2.500. Auspichiamo che la nuova amministrazione colmi presto questo vuoto. A ...

top10libri_it : Novità #3: Concorso Comune di Napoli 1339 Posti vari profili (cat. C e D) – La prova preselettiva - Manuale comple… - vampiriasos : @nzingaretti buongiorno, volevo chiederle, come mai si fa 3 bandi di concorso per impiegati per uffici per l'impi… - lavorofacile : Comune di Milano: concorso per 20 geometri, 7 elettrotecnici e 6 meccanici/termotecnici. - regioneFVGit : RT @GiovaniFvg: #concorsiFVG ??Il Comune di Monfalcone ha indetto un CONCORSO per 5 posti di OPERAIO SPECIALIZZATO, con profilo di: giardini… - GiovaniFvg : #concorsiFVG ??Il Comune di Monfalcone ha indetto un CONCORSO per 5 posti di OPERAIO SPECIALIZZATO, con profilo di:… -