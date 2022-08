Concorso 212 nuove scuole con i fondi del Pnrr: proposte entro il 23, 24 e 25 agosto (Di venerdì 19 agosto 2022) C'è tempo fino alle ore 15 del 23, 24 e 25 agosto per inviare le proposte per partecipare al Concorso per la progettazione e la realizzazione di 212 nuove scuole finanziate con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). La scadenza era inizialmente prevista per il 3, 4 e 5 agosto, poi prorogata con avviso ministeriale del 14 luglio L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 19 agosto 2022) C'è tempo fino alle ore 15 del 23, 24 e 25per inviare leper partecipare alper la progettazione e la realizzazione di 212finanziate con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (). La scadenza era inizialmente prevista per il 3, 4 e 5, poi prorogata con avviso ministeriale del 14 luglio L'articolo .

GiornaleLORA : PNRR, Concorso di progettazione per 212 scuole nuove Venti giorni in più per presentare le candidature -