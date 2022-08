"Con lei a rischio il futuro dell'Italia", "Screditi il Paese per i tuoi interessi". Meloni zittisce Letta (Di venerdì 19 agosto 2022) Ancora una volta, Enrico Letta si rivolge alla stampa estera per screditare gli avversari senza parlare del suo programma: "Menzogne su FdI" Leggi su ilgiornale (Di venerdì 19 agosto 2022) Ancora una volta, Enricosi rivolge alla stampa estera per screditare gli avversari senza parlare del suo programma: "Menzogne su FdI"

pdnetwork : Oggi @peppeprovenzano su @Corriere: “Un’Italia con Meloni premier non avrebbe mai avuto le risorse per il #PNRR, e… - chetempochefa : 'Sora Lella è stato un personaggio che resterà sempre nel mito. Tutti hanno avuto il desiderio di avere una nonna c… - CarloCalenda : Nessuno più di lei dovrebbe capire la mia scelta. È dai tempi di ItaliaFutura e Scelta Civica che cerchiamo di comb… - letueverita : RT @llyfrausandrain: è dall'inizio dell'estate che devo vedermi con una mia amica ma lei ogni volta propone delle cose assurde tipo andiamo… - mrbassetti : RT @peppeprovenzano: Continua la crociata di @GiorgiaMeloni contro i poveri e il RdC che va migliorato, non abolito in mezzo alla crisi soc… -