Competenza e passione: i Frutticoltori brembani ricordano Andrea Salvi (Di venerdì 19 agosto 2022) San Pellegrino Terme. Impegno e Competenza, uniti alla volontà di condividere con tanti amici e con i più giovani una grande passione. È unanime il cordoglio fra i soci dell’Associazione Frutticoltori Agricoltori Valle Brembana (AFAVB) per la scomparsa, lo scorso 11 agosto, di Andrea Salvi, 75 anni, di San Pellegrino Terme. “È stato fra i pionieri della nostra associazione – ricorda commosso Pinuccio Gianati, presidente AFAVB – e nonostante fosse provato da anni da un’inesorabile malattia ha sempre messo in campo una disponibilità infinita e, soprattutto competente”. Andrea Salvi viveva in contrada Ripa a San Pellegrino Terme con la moglie Rita. Dal loro matrimonio sono nati due figli, Stefano e Tiziana. Dipendente per anni dello stabilimento della San Pellegrino, ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 19 agosto 2022) San Pellegrino Terme. Impegno e, uniti alla volontà di condividere con tanti amici e con i più giovani una grande. È unanime il cordoglio fra i soci dell’AssociazioneAgricoltori Valle Brembana (AFAVB) per la scomparsa, lo scorso 11 agosto, di, 75 anni, di San Pellegrino Terme. “È stato fra i pionieri della nostra associazione – ricorda commosso Pinuccio Gianati, presidente AFAVB – e nonostante fosse provato da anni da un’inesorabile malattia ha sempre messo in campo una disponibilità infinita e, soprattutto competente”.viveva in contrada Ripa a San Pellegrino Terme con la moglie Rita. Dal loro matrimonio sono nati due figli, Stefano e Tiziana. Dipendente per anni dello stabilimento della San Pellegrino, ...

marcodimaio : Ha reso la scienza a portata di tutti; ha promosso la cultura come pochi altri. È stato un divulgatore capace di en… - FNInfermieri : La fiducia nella Scienza, la passione per la divulgazione, il valore della competenza. Con #PieroAngela se ne va un… - FiloSama : @matteozizola @CentotrentunoC @FrancescoAresu Siete i migliori. Competenza, passione e anche un po' di ironia che non guasta mai. - Mara_Mazzeo_Cz : Natia #Aspesi su Venerdi di Republica. Ina sintesi non votate Conte. Non è di parole di sinistra che oggi il Paese… - Afrodit56592009 : RT @ClementiF: Un Parlamento privo della competenza e della passione per il lavoro istituzionale di @StefanoCeccanti sarebbe un Parlamento… -