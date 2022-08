Come cambia il Fondo di Integrazione Salariale: le novità (Di venerdì 19 agosto 2022) cambia il Fondo di Integrazione Salariale (FIS): il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando ha firmato il Decreto Interministeriale che interessa l’adeguamento della disciplina del Fondo di Integrazione Salariale (FIS, art. 29 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148), già istituito presso l’INPS, perfezionando il processo introdotto con la Riforma degli Ammortizzatori sociali. Tutte le modifiche relative al Fondo di Integrazione Salariale Tra le principali novità che riguardano il Fondo di Integrazione Salariale vi sono: L’ambito di applicazione. Sono soggetti alla disciplina del Fondo di ... Leggi su fmag (Di venerdì 19 agosto 2022)ildi(FIS): il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando ha firmato il Decreto Interministeriale che interessa l’adeguamento della disciplina deldi(FIS, art. 29 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148), già istituito presso l’INPS, perfezionando il processo introdotto con la Riforma degli Ammortizzatori sociali. Tutte le modifiche relative aldiTra le principaliche riguardano ildivi sono: L’ambito di applicazione. Sono soggetti alla disciplina deldi ...

