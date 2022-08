Color cielo | pieno e pastello | è il trucco più glam e veloce per le vacanze

Leggi su iodonna

(Di venerdì 19 agosto 2022) Solitamente consigliato per le iridi nocciola, l’ombretto azzurro per l’estate 2022 si evolve e diventa l’alleato di bellezza anche per chi ha gli occhi chiari. A confermarlo, Chiara Ferragni e il suo suo make-up artisti di fiducia Manuele Mameli, che ha realizzato ilocchidell’imprenditrice digitale. Ombretto blu: il nuovo nero che incanta al primo sguardo guarda le foto Chiara Ferragni e l’ombretto azzurro perfetto per gli occhi blu La super influencer rivoluziona le regole del make up per come è stato fin ora conosciuto e sceglie ...