‘Città Spettacolo’ | lunghe code in centro per i biglietti degli eventi in programma

(Di venerdì 19 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Tutto pronto per la 43esima edizione di ‘Benevento Città. Al via da questa mattina, infatti, la distribuzioneinviti gratuiti del Festival diretto da Renato Giordano. Tanti i cittadini in fila, dalle ore 10, lungo corso Garibaldi e via Traiano per ritirare i ticket presso l’Infopoint della storica kermesse cittadina per i gettonati appuntamenti in cartellone. Gli inviti potranno essere ritirati anche nei prossimi giorni: al mattino, dalle ore 11:00 alle ore 13:00, e il pomeriggio, dalle ore 17:00 alle ore 19:30. Sarà possibile ritirare fino ad un massimo di due inviti a persona per evento. Sono in vendita, invece, iper i seguenti: Nino D’Angelo: Il Poeta che non sa parlare – 27 agosto ore 22:00, Piazza Risorgimento Che Trap: Lazza, ...