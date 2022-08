Cinema black protagonista al museo degli Oscar (Di venerdì 19 agosto 2022) Un lungo, appassionato e accurato omaggio al Cinema afroamericano, dagli albori della settima arte fino agli anni settanta. È il tributo del museo dell'Academy of Cinema Arts and Sciences di Los Angeles con la mostra "Regeneration: black Cinema 1898-1971", che esplora il ruolo degli artisti afroamericani nel Cinema. Sette sale del museo degli Oscar per ripercorrere la storia del Cinema black, in ordine cronologico. Dai primi Vaudeville e film di corsa, realizzati da produzioni afroamericane e rivolte allo loro comunità, passando per tanti momenti chiave della storia del Cinema. Dal primo Oscar a un'attrice afroamericana, quello a Hattie McDaniel per il ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 19 agosto 2022) Un lungo, appassionato e accurato omaggio alafroamericano, dagli albori della settima arte fino agli anni settanta. È il tributo deldell'Academy ofArts and Sciences di Los Angeles con la mostra "Regeneration:1898-1971", che esplora il ruoloartisti afroamericani nel. Sette sale delper ripercorrere la storia del, in ordine cronologico. Dai primi Vaudeville e film di corsa, realizzati da produzioni afroamericane e rivolte allo loro comunità, passando per tanti momenti chiave della storia del. Dal primoa un'attrice afroamericana, quello a Hattie McDaniel per il ...

