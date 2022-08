Cina: 13 anni di carcere al magnate sino - canadese Xiao Jianhua (Di venerdì 19 agosto 2022) Il magnate sino - canadese Xiao Jianhua, scomparso da un hotel di Hong Kong a inizio 2017, è stato condannato a 13 anni di carcere per reati finanziari da un tribunale di Shanghai al termine del ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 19 agosto 2022) Il, scomparso da un hotel di Hong Kong a inizio 2017, è stato condannato a 13diper reati finanziari da un tribunale di Shanghai al termine del ...

Cina: 13 anni di carcere al magnate sino - canadese Xiao Jianhua Il magnate sino - canadese Xiao Jianhua, scomparso da un hotel di Hong Kong a inizio 2017, è stato condannato a 13 anni di carcere per reati finanziari da un tribunale di Shanghai al termine del processo partito a luglio. Xiao, tra i miliardari più controversi del Dragone, con stretti legami con le alte sfere del ... Sonova acquista catena cinese per aumentare penetrazione mercato ...bassissima penetrazione degli apparecchi acustici nei prossimi 5 - 10 anni. Questa acquisizione mette Sonova in una posizione eccellente per ottenere un accesso su larga scala dei consumatori in Cina"...