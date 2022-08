Cielo nuvoloso con qualche rovescio, migliora nel weekend (Di venerdì 19 agosto 2022) Prepariamoci al weekend con uno sguardo alle previsioni del tempo a cura di Andrea Bosoni per il Centro Meteorologico Lombardo. ANALISI SINOTTICA Dopo alcuni mesi di completa latitanza alle medie latitudini della corrente a getto oceanica, quest’ultima torna a condizionare il tempo sulla nostra regione per i prossimi giorni con l’approfondimento di una saccatura atlantica verso la penisola iberica, determinerà un richiamo di aria calda ma molto umida, seguita in rapida successione da correnti relativamente più fresche, ma altrettanto umide sul Nord Italia, causando tempo instabile e a tratti perturbato (tra il 17 e il 19). Temperature in linea o di poco al di sopra dei valori medi climatologici 1981-2010 della seconda decade di agosto. Venerdì 19 agosto 2022 Tempo Previsto: Cielo da nuvoloso a molto nuvoloso al mattino ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 19 agosto 2022) Prepariamoci alcon uno sguardo alle previsioni del tempo a cura di Andrea Bosoni per il Centro Meteorologico Lombardo. ANALISI SINOTTICA Dopo alcuni mesi di completa latitanza alle medie latitudini della corrente a getto oceanica, quest’ultima torna a condizionare il tempo sulla nostra regione per i prossimi giorni con l’approfondimento di una saccatura atlantica verso la penisola iberica, determinerà un richiamo di aria calda ma molto umida, seguita in rapida successione da correnti relativamente più fresche, ma altrettanto umide sul Nord Italia, causando tempo instabile e a tratti perturbato (tra il 17 e il 19). Temperature in linea o di poco al di sopra dei valori medi climatologici 1981-2010 della seconda decade di agosto. Venerdì 19 agosto 2022 Tempo Previsto:daa moltoal mattino ...

