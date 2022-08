Ciabatte, pigiama e serie tv, ecco i segni più comodoni dello zodiaco (Di venerdì 19 agosto 2022) Oggi gli astri ci rivelano quali sono i tre segni zodiacali più accomodanti dello zodiaco. Se ne starebbero tutto il giorno in pigiama. La nostra appartenenza ad un segno zodiacale ci conferisce pregi e difetti e caratteristiche distintive che incidono anche sul nostro livello di dinamismo e sul bisogno di sicurezza. Mentre alcuni segni hanno L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 19 agosto 2022) Oggi gli astri ci rivelano quali sono i trezodiacali più accomodanti. Se ne starebbero tutto il giorno in. La nostra appartenenza ad un segno zodiacale ci conferisce pregi e difetti e caratteristiche distintive che incidono anche sul nostro livello di dinamismo e sul bisogno di sicurezza. Mentre alcunihanno L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Cicciputaiutami : @dreamombra Se PAZZESKA anche con il pigiama e le ciabatte. - Cicciastella1 : @Fahcma ??A me sequestrano e disinfettano tutto quando entro. Posso entrare poche cose in stanza. Me le fanno metter… - x4ndrodoc : ok #DiMaria gioca anche in ciabatte in serie A ci dicevano gli juventini...mi sa che fra poco giocherà anche in pig… - promjsed : io in aeroporto in pigiama e ciabatte pensando di starci giusto 5 minuti e invece mi aspettano 2 belle orette - _feda___ : comunque andare in giro per il campus in pigiama e ciabatte>> -