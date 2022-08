Chiamerò pure Renzi Bomba dall' uomo della Meloni | cosa accadrà dopo il voto

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 19 agosto 2022) Marcello Pera si racconta in un colloquio col Fatto Quotidiano. L'ex presidente del Senato di fatto è stato corteggiato da Fratelli d'Italia per una candidatura. Ci sta pensando, me secondo alcune indiscrezioni potrebbe accettare la corsa in un collegio blindato in Toscana. La candidatura di Pera è di spessore: è l'che potrebbe mettere seriamente mano alle riforme e di fatto cercare di dare una sterzata all'immobilismo del Paese. È un suo pallino e lo confessa senza giri di parole: "Mi piacerebbe occuparmimia grande passione: le riforme costituzionali. E Giorgia ha battuto molto su questo tasto per provare a convincermi...", ha affermato al Fatto. E le idee su come cambiare la carta le ha chiarissime: "Il presidenzialismo è una nostra storica battaglia fin dal 1996, oggi può diventare realtà. Le riforme costituzionali - spiega ...