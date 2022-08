Chi fermerà Roman Reigns? 7 nomi che possono chiudere il suo infinito dominio

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 19 agosto 2022) Una delle cose che mi chiedono più di frequente sui social è questa: chi batterà? La domanda sorge spontanea. Non c’è Riuscito Brock Lesnar, non c’è Riuscito John Cena, non c’è riuscito praticamente nessuno. Una sequela di vittorie che ha permesso adi essere campione per oltre 719 giorni consecutivi, ma anche di diventare contemporaneamente campione universale e campione WWE, impresa mai riuscita a nessuno prima di lui, almeno con questa combinazione di titoli. Nel tempoha sconfitto, praticamente senza appello, Brock Lesnar, Riddle, Goldberg, Seth Rollins, Sami Zayn, Finn Balor, John Cena, Edge, Rey Mysterio, Cesaro, Daniel Bryan, Kevin Owens, il cugino Jey Uso, Braun Strowman e ovviamente The Fiend, a cui ha preso il titolo nell’ormai lontano Payback 2020. La ...