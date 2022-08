Chelsea, Tuchel: “Ho sempre massimo rispetto per Conte” (Di venerdì 19 agosto 2022) Il tecnico del Chelsea, Thomas Tuchel, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara di Premier League contro il Leeds. Ecco le sue parole: “Conte? E’ stata la passione tra due uomini che lottavano per la loro squadra, niente di più. Ho grande rispetto per lui, questo episodio non cambia la mia opinione. L’infortunio di N’Golo Kante è abbastanza grave, parliamo di settimane di assenza. Non è una buona notizia. Siamo delusi e tristi perché è molto importante. Lavoriamo insieme con la società. Il mercato è aperto, ci sono sempre possibilità, sappiamo cosa stiamo cercando. Il focus è su ciò che abbiamo, non su ciò che potremmo avere. Mi aspetto una partita ad alta intensità, il Leeds è una squadra che pressa molto e sfrutta i contropiedi. Possiamo competere con questo gruppo. Ma devo essere ... Leggi su sportface (Di venerdì 19 agosto 2022) Il tecnico del, Thomas, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara di Premier League contro il Leeds. Ecco le sue parole: “? E’ stata la passione tra due uomini che lottavano per la loro squadra, niente di più. Ho grandeper lui, questo episodio non cambia la mia opinione. L’infortunio di N’Golo Kante è abbastanza grave, parliamo di settimane di assenza. Non è una buona notizia. Siamo delusi e tristi perché è molto importante. Lavoriamo insieme con la società. Il mercato è aperto, ci sonopossibilità, sappiamo cosa stiamo cercando. Il focus è su ciò che abbiamo, non su ciò che potremmo avere. Mi aspetto una partita ad alta intensità, il Leeds è una squadra che pressa molto e sfrutta i contropiedi. Possiamo competere con questo gruppo. Ma devo essere ...

