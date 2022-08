Chelsea-Aubameyang: ecco la proposta al Barcellona! (Di venerdì 19 agosto 2022) Il Barcellona non ha ancora finito. Mentre si cerca di trovare la soluzione migliore per Memphis Depay – ormai pronto a partire forse verso Torino – intanto il Chelsea ha bussato alla porta per Aubameyang. Aubameyang Barcellona Chelsea La punta ex Arsenal e Borussia Dortmund sarebbe il nuovo oggetto dei desideri dei blues, alla ricerca di un attaccante per completare il reparto offensivo. Secondo il The Atlantic, giornale statunitense, il Chelsea sarebbe sul punto di convincere il Barcellona a trattare con un’offerta di 17 milioni e l’inserimento nella trattativa di un calciatore: Marcos Alonso. L’ex esterno e terzino della Fiorentina è da sempre uno dei punti di mercato su cui Xavi ha insistito con la società e adesso, visto che dopo l’affare Koundè i rapporti tra i due club sembravano ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 19 agosto 2022) Il Barcellona non ha ancora finito. Mentre si cerca di trovare la soluzione migliore per Memphis Depay – ormai pronto a partire forse verso Torino – intanto ilha bussato alla porta perBarcellonaLa punta ex Arsenal e Borussia Dortmund sarebbe il nuovo oggetto dei desideri dei blues, alla ricerca di un attaccante per completare il reparto offensivo. Secondo il The Atlantic, giornale statunitense, ilsarebbe sul punto di convincere il Barcellona a trattare con un’offerta di 17 milioni e l’inserimento nella trattativa di un calciatore: Marcos Alonso. L’ex esterno e terzino della Fiorentina è da sempre uno dei punti di mercato su cui Xavi ha insistito con la società e adesso, visto che dopo l’affare Koundè i rapporti tra i due club sembravano ...

