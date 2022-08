Chalobah all'Inter, ecco come si può chiudere (Di venerdì 19 agosto 2022) MILANO - Inter e Chelsea potrebbero non aver smesso di fare affari questa estate. Dopo Lukaku, tornato a Milano in prestito, e Casadei , appena sbarcato a Londra in cambio di 15 milioni più 5 di bonus,... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 19 agosto 2022) MILANO -e Chelsea potrebbero non aver smesso di fare affari questa estate. Dopo Lukaku, tornato a Milano in prestito, e Casadei , appena sbarcato a Londra in cambio di 15 milioni più 5 di bonus,...

sportli26181512 : Chalobah all’#Inter, ecco come si può chiudere: Resta attivo l’asse tra Londra e Milano: si lavora all’ipotesi di u… - Andre_Costa95 : RT @marifcinter: Non è arrivata all'Inter nessuna nuova offerta del Psg per Skriniar. E l'Inter non ha intenzione di considerarla eventualm… - Nerazzurriamo22 : @Lorenzo11122 assolutamente no il #ChelseaFC vuole monetizzare...non da nulla all'Inter dopo aver sborsato 20 mln… - Nerazzurriamo22 : RT @marifcinter: Non è arrivata all'Inter nessuna nuova offerta del Psg per Skriniar. E l'Inter non ha intenzione di considerarla eventualm… - radeismo : incredibile parlo di Chalobah e lo accostano all'inter sono un visionario al contrario -