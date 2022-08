Centrodestra,Meloni:Fdi propone blocco navale europeo anti sbarchi (Di venerdì 19 agosto 2022) "Fratelli d'Italia propone il blocco navale perche', come abbiamo spiegato mille volte, si tratta una missione europea in accordo con gli Stati del Nord Africa per fermare, insieme a loro, la tratta ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 19 agosto 2022) "Fratelli d'Italiailperche', come abbiamo spiegato mille volte, si tratta una missione europea in accordo con gli Stati del Nord Africa per fermare, insieme a loro, la tratta ...

pierofassino : ??#Berlusconi ne rivendica il merito (!?) ??#Meloni neoatlantista e neoeuropeista fa finta di nulla e svicola. ??… - Giorgiolaporta : Il #Centrodestra candida la #Meloni, #Calenda verso il ticket #Carfagna e #Bonetti. Gli unici che si ostinano a ca… - Giorgiolaporta : #Meloni e #Salvini verso la conquista del 90% dei collegi uninominali in questo #sondaggio diffuso dal #Corriere de… - Giusepp66890796 : RT @LaNotiziaTweet: Un’Italia da paura. Il sociologo De Masi spiega quale futuro ci aspetta se vince la destra targata Meloni & co https:/… - maximone816 : RT @LaNotiziaTweet: Un’Italia da paura. Il sociologo De Masi spiega quale futuro ci aspetta se vince la destra targata Meloni & co https:/… -