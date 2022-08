(Di venerdì 19 agosto 2022) La coalizione di Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia sfiora il 50%. Si mette malissimo per la sinistra: il Pd cala e l'ammucchiata rossa non decolla

rockapasso : RT @JolandaBivona: Perché il PD sia polverizzato, il cdx DEVE stravincere. #Credo si possa fare, se molti italiani metteranno da parte il… - JolandaBivona : Perché il PD sia polverizzato, il cdx DEVE stravincere. #Credo si possa fare, se molti italiani metteranno da part… - maryemanuel7532 : Sondaggio bomba, centrodestra a valanga e Meloni premier. Calenda-Renzi, il dato sorprende tutti - BrandauerLudwig : Centrodestra a valanga e Meloni premier. Sorpresa Calenda-Renzi, il nuovo dato - Franco32656300 : Mangiato pesante ieri sera? O bevuto troppo? Avete perso il senso inibitorio? O sono i vostri desideri più recondit… -

ilGiornale.it

Le provocazioni di Dmitri Medvedev, ex presidente russo, hanno scatenato unadi ... Il delirio sotto traccia dei politici di sinistra è che ilpuò vincere solo grazie allo zampino ...Sta ricevendo unadi rifiuti alle candidature in collegi in bilico e poche adesioni ...la maschera di un opportunismo che taglia tutti i partiti fin qui considerati alternativi al. ... Centrodestra a valanga: il sondaggio che gela Letta Salvo ribaltoni degli ultimi giorni, il centrodestra si confermerà la coalizione verso cui gli italiani nutrono maggiore fiducia. È quanto emerge dagli ultimi sondaggi, che continuano a fotografare lo ...Tra i leader in campo nelle elezioni politiche del 25 settembre gli italiani non hanno dubbi, il premier favorito è Giorgia Meloni. La leader ...