(Di venerdì 19 agosto 2022) Sono ore decisive per ildi Edinson, libero da giugno dopo l'esperienza al Manchester United . L'obiettivo dell'attaccante ex Napoli è giocare nella Liga, visto che è già stato negli ...

Corriere dello Sport

E poi ci sono i campionati mondiali in Qatar da preparare, che sarebbero i quarti per. A riassumere la situazione è il Mundo Deportivo ...Questa Napoli lo sta distruggendo lui e finché non sia venderlo, le cose possono solamente peggiorare. Facendo un passo indietro, gli addii die Hamsik sono stati la prima mattonella ... “Cavani, si decide il suo futuro: Villarreal o Valencia destinazioni preferite” L'attaccante uruguayano, ex tra le altre del Napoli, è libero dopo l'esperienza al Manchester United e vorrebbe approdare nella Liga ...Il Matador Edinson Cavani sarebbe finito nel mirino del Nizza, l'allenatore Lucien Favre apre al suo arrivo: "Giocatore interessante" ...