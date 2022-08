Caserta a Genova con l’ombra di De Rossi

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 19 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Il modo peggiore per approcciare a una sfida delicata come quella con il Genoa: sapere di poter perdere la panchina, indipendentemente dal risultato. Nessuno vorrebbe essere nei panni di Fabio, al quale neanche un “colpaccio” al Ferraris potrebbe bastare questa volta per convincere il presidente Oreste Vigorito a non cambiare allenatore. Che l’umore del presidente non fosse dei migliori lo si era capito subito dopo il ko casalingo con il Cosenza. Dichiarazioni sibilline ma precise, squadra tenuta a rapporto e l’intenzione di dare il benservito al tecnico di Melito di Porto Salvo tornata prepotentemente a galla. Un’idea già balenata nella mente del numero uno di via Santa Colomba sul finire della passata stagione, quando a fargli cambiare rotto furono la figlia Valentina, il direttore sportivo Foggia e la squadra. Questa ...