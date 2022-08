Casemiro-United c’è la svolta | l’ha detto Ancelotti

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 19 agosto 2022) La trattativa tra Manchestere Real Madrid perè la notizia di mercato del momento. Negli ultimi giorni si sono susseguiti aggiornamenti e smentite, ma ora si entra nel vivo. Loha scelto il brasiliano per rimettere in piedi il suo centrocampo, ormai giunto a livelli tremendi per i tifosi dei Red Devils. Tra l’altro la mossa di mercato ha bloccato l’arrivo di Rabiot a Manchester, disturbando non poco l’organizzazione del mercato juventino. Tornando a, sono le parole di Carload accasarlo in maglia rossa, sponda. FOTO: Getty –-Real Madrid-ManchesterIl tecnico del Real sa quanto possa essere dannoso per il gruppo il macigno dei media con fiato sul collo e ha deciso di uscire ala ...