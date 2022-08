Casemiro Manchester United: matrimonio in vista (Di venerdì 19 agosto 2022) Il mancato acquisto di Rabiot non ha scoraggiato il Manchester United che ha deciso di puntare su Casemiro, centrocampista brasiliano del Real Madrid, presentando un’offerta irrinunciabile. Il giocatore, dopo giorni di riflessione, ha accettato la corte dei Red Devils. Casemiro Manchester United: quali sono le cifre dell’operazione? Si parla di un ingaggio di circa 20 milioni al giocatore e 70/80 per il cartellino. Cifre da capogiro, dinanzi alle quali il Real Madrid non ha potuto dire di no malgrado la volontà di trattenere un perno fondamentale del suo centrocampo. Premiato, dunque, l’ulteriore sforzo economico dello United che ha deciso di intervenire pesantemente sul mercato dopo il pessimo avvio di stagione con 0 punti in due partite. Nelle prossime ore il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 19 agosto 2022) Il mancato acquisto di Rabiot non ha scoraggiato ilche ha deciso di puntare su, centrocampista brasiliano del Real Madrid, presentando un’offerta irrinunciabile. Il giocatore, dopo giorni di riflessione, ha accettato la corte dei Red Devils.: quali sono le cifre dell’operazione? Si parla di un ingaggio di circa 20 milioni al giocatore e 70/80 per il cartellino. Cifre da capogiro, dinanzi alle quali il Real Madrid non ha potuto dire di no malgrado la volontà di trattenere un perno fondamentale del suo centrocampo. Premiato, dunque, l’ulteriore sforzo economico delloche ha deciso di intervenire pesantemente sul mercato dopo il pessimo avvio di stagione con 0 punti in due partite. Nelle prossime ore il ...

