Casadei al Chelsea: le cifre dell’accordo (Di venerdì 19 agosto 2022) «FC Internazionale Milano comunica la cessione di Cesare Casadei al Chelsea Football Club. Il centrocampista classe 2003 si trasferisce a titolo definitivo al club inglese». Con questo breve comunicato l’Inter ha annunciato la cessione a titolo definitivo ai Blues del centrocampista, che si trasferisce a Londra firmando un accordo della durata di sei anni. Come L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 19 agosto 2022) «FC Internazionale Milano comunica la cessione di CesarealFootball Club. Il centrocampista classe 2003 si trasferisce a titolo definitivo al club inglese». Con questo breve comunicato l’Inter ha annunciato la cessione a titolo definitivo ai Blues del centrocampista, che si trasferisce a Londra firmando un accordo della durata di sei anni. Come L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

MarcoBovicelli : “Emozionato, prontissimo a cominciare”: eccolo Cesare #Casadei in partenza in questi minuti da Milano per Londra, i… - DiMarzio : #Calciomercato | @ChelseaFC, #Casadei in partenza per Londra. Le immagini - DiMarzio : #Calciomercato #PremierLeague | Adesso è ufficiale: Cesare #Casadei è un nuovo giocatore del @ChelseaFC. Ecco le pr… - morristhetop : RT @spondainter: Casadei é ufficialmente un nuovo giocatore del Chelsea - spondainter : Casadei é ufficialmente un nuovo giocatore del Chelsea -