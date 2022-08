radiortm : Canada. Trudeau: troppa violenza stop importazione armi da fuoco - - SimoBenedettini : Germania: incontro di Scholz con Trudeau sembra non porterà ad alcun accordo sull’importazione di LNG mentre sembra… - ganga2410 : RT @apdD10: @AlbertoContri La signorina è tra le 'sgallettate' Young Global Leaders -

Il premier canadese Justinha nominato Michelle O'Bonsawin come primo giudice nativo della Corte suprema, una svolta storica in un Paese che sta cercando la riconciliazione con le popolazioni autoctone dopo gli abusi ...A partire da oggi, venerdì, entra in vigore il divieto federale di importazione di armi da fuoco in. Dunque, persone e aziende non possono più importare armi da fuoco salvo limitate eccezioni. La mossa preannunciata all'inizio di questo mese mira ad accelerare quello che Ottawa definisce un ... Canada: Trudeau nomina primo giudice nativo alla Corte suprema (ANSA) - WASHINGTON, 19 AGO - Il premier canadese Justin Trudeau ha nominato Michelle O'Bonsawin come primo giudice nativo della Corte suprema, ...A partire da oggi, venerdì, entra in vigore il divieto federale di importazione di armi da fuoco in Canada. Dunque, persone e aziende non possono più importare armi da fuoco salvo limitate eccezioni.