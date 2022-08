Campagna elettorale: propositi ecofemministi di buon governo per una società equa (Di venerdì 19 agosto 2022) Di Sara Gandini e Laura Cima Dalla fine degli anni ‘80 anche in Italia si è consolidata una pratica politica ecofemminista che ha cambiato leggi e abitudini dai tempi di Chernobyl, quando abbiamo vinto il referendum per far uscire l’Italia dal nucleare. Lo abbiamo raccontato in un libro collettivo con molte testimonianze di donne conosciute che hanno cambiato il modo di far politica: L’ecofemminismo in Italia, le radici di una rivoluzione necessaria. Purtroppo gli stessi ecologisti che hanno iniziato con noi in Italia e con Petra Kelly, non violenta e fondatrice dei green, di cui ha scritto Valentina Cavanna, si sono fatti trascinare in una pratica compromissoria di politica che non ha più cambiato nulla dopo che, dall’inizio di questo millennio, violenze, crisi economiche e guerre hanno caratterizzato il modello insostenibile di sviluppo. Siamo così arrivati alla drammatica ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 agosto 2022) Di Sara Gandini e Laura Cima Dalla fine degli anni ‘80 anche in Italia si è consolidata una pratica politica ecofemminista che ha cambiato leggi e abitudini dai tempi di Chernobyl, quando abbiamo vinto il referendum per far uscire l’Italia dal nucleare. Lo abbiamo raccontato in un libro collettivo con molte testimonianze di donne conosciute che hanno cambiato il modo di far politica: L’ecofemminismo in Italia, le radici di una rivoluzione necessaria. Purtroppo gli stessi ecologisti che hanno iniziato con noi in Italia e con Petra Kelly, non violenta e fondatrice dei green, di cui ha scritto Valentina Cavanna, si sono fatti trascinare in una pratica compromissoria di politica che non ha più cambiato nulla dopo che, dall’inizio di questo millennio, violenze, crisi economiche e guerre hanno caratterizzato il modello insostenibile di sviluppo. Siamo così arrivati alla drammatica ...

gaiatortora : Se proprio volete fare una campagna elettorale con gli occhi ( di tigre di triglia di gatto fate voi) voltati all'i… - AlexBazzaro : Un altro paio di dichiarazioni deliranti di #Crisanti e #credo non servirà nemmeno più fare campagna elettorale. Basterà mandarlo in loop. - pdnetwork : È inaccettabile che la #Russia provi a influenzare la campagna elettorale in Italia. Tutti i partiti devono prender… - Forever_Purple : RT @GiuseppeConteIT: La campagna elettorale non può nascondere queste urgenze. Tra meno di un mese una nuova ondata di caro-bollette e caro… - StefaniaFalone : RT @GiuseppeConteIT: La campagna elettorale non può nascondere queste urgenze. Tra meno di un mese una nuova ondata di caro-bollette e caro… -